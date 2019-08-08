أكد السفير إيهاب فهمى، نائب مساعد وزير الخارجية مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي بالخارجية، أن هناك إيديولوجية تكفيرية أرستها جماعة الإخوان المسلمين منذ 80 عاما، وتم تبنيها من الجماعات التي خرجت من عباءتها.

وأضاف "فهمي"، خلال اجتماع لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلماني الإفريقي بمجلس النواب، أن "الإخوان" هي المنظمة الأم التي تحتضن كل الجماعات الإرهابية التي تسعى لإنشاء دولة الخلافة، مشددا على قيام دول بعينها برعاية واحتضان الإرهاب من خلال توفير منصات إعلامية له، إلى جانب تجهيز الجماعات الإرهابية بالأسلحة وتقديم الدعم الطبي لها.

وانتهت اجتماعات اللجنة بالبيان الختامي والتوصيات التي انتهت إليها اللجنة لرفعها إلى البرلمان الأفريقي، وذلك بعد اجتماعات استمرت على مدار 5 أيام بمجلس النواب.