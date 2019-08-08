أكدت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان، أن أدوية "ليريكا"، و"ليرولين"، التي كان يشتريها عدد من المدمنين من الصيدليات باعتبارها أدوية غير مدرجة على "أدوية الجدول"، سيصبح صرفها بموجب "روشتة طبية معتمدة" بعدما أصدرت وزيرة الصحة والسكان قرارا بإدراج الأدوية المحتوية على "البريجابلين" ضمن الجدول رقم 3 الملحق بجداول المخدرات، والجدول الأول من قرار وزير الصحة بشأن الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية.

ويستخدم العقاران سابقا الذكر في علاج الأمراض الخاصة بالتهابات العصبية، وبعض حالات الصرع، وعلاج عدد من مرضى السكر المصابين بالتهاب الأعصاب الطرفية، وغيرهم، إلا أنه يساء استخدامه عبر تناوله من مدمنين نظراً لتأثيره المُقارب لتأثير تناول "الترامادول".

وأضافت المصادر، أنه سيتوجب على المريض الذي يتناول هذين المستحضرين كدواء له، أن يأتي بـ"روشتة مستقلة معتمدة"، وذلك بداية من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار إدراج "أدوية البريجابلين" على "الجدول" في الوقائع المصرية "ملحق الجريدة الرسمية"، وهو الذي سيتم في الفترة القليلة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن الدواء يجب أن يكون في "روشتة منفصلة" خاصة به وحده، ومعتمدة من الطبيب، ومختومة بخاتم الطبيب المعالج، على أن تسحب التذكرة الطبية ويحتفظ بها الصيدلي لحين فحصها واعتمادها بواسطة إدارة التفتيش الصيدلي التابع لها.

ولفتت إلى أن أقصى كمية سيكون متاح صرفها لكل مريض بموجب "الروشتة" ستكون علاج شهر بحد أقصى.