أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موافقة مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كلية التكنولوجيا الحيوية إلى جامعة النيل الأهلية.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إضافة كليات: (العلاج الطبيعي، التصميم والفنون الإبداعية، واللغات والترجمة) إلى جامعة الأهرام الكندية.

ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كلية (الطب البشرى) إلى جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب مقروناً بإنشاء مستشفى جامعي أو التعاقد على تشغيل إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل.

ووافق أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كلية الفن والتصميم إلى الجامعة البريطانية في مصر.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كليات: "الطب البشرى، العلوم الصحية التطبيقية، الطب البيطري، العلوم السياسية والعلاقات الدولية، التكنولوجيا الحيوية، الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، والحقوق"، إلى جامعة بدر، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشري مقروناً بإنشاء مستشفى جامعي أو التعاقد على تشغيل إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل.

كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل مسمى بكالوريوس الصيدلة إلى "بكالوريوس الصيدلة فارم د PHarmD".