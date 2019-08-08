أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، أن المليشيا الحوثية، أطلقت صاروخا بالستيا من محافظة حجة، وسقط بعد إطلاقه داخل المحافظة ذاتها.

وأوضح العقيد المالكي، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، مساء اليوم، أن الميليشيات الحوثية استخدمت المباني المدنية لإطلاق الصاروخ.

وأكد المالكي، أن مثل هذه الأعمال تمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، مشددا في الوقت ذاته على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة، لتحييد وتدمير هذه القدرات الصاروخية للميليشيات الحوثية.

من جهته، دعا وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد المقدشي، جميع الوحدات العسكرية، إلى التصدي للممارسات الخارجة عن القانون في عدن، جنوب البلاد، مؤكدا، في بيان مساء اليوم، أن المؤسسة العسكرية اليمنية ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة.

وشدد المقدشي، على أن قوات الجيش اليمني لن تسمح بتمرير المشاريع الفوضوية التي تهدف لحرف مسار المعركة الرئيسية للجيش اليمني.