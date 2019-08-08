أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، أنه سيجرى الكشف الطبي للطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد، ابتداءً من 18 أغسطس الجاري لجميع كليات.

وقال "سبع" إن الكشف الطبي لطلاب الجامعة الجدد سيبدأ 18 أغسطس الجاري لطالبات كليات الطب والصيدلة والعلوم، و19 أغسطس للبنين، ويوم 20 أغسطس لطالبات كليات طب الأسنان والهندسة والزراعة، و21 أغسطس للبنين.

وأوضح رئيس الجامعة أنه جرى تحديد 22 أغسطس لإجراء الفحوصات الطبية لطالبات كليات الحاسبات والمعلومات، والتمريض، والمعهد الفني للتمريض، والتربية النوعية بنات، والسبت 24 أغسطس للبنين، وطالبات كلية التربية 25 أغسطس، و26 أغسطس للبنين، وطالبات كلية التجارة انتظام وانتساب موجه 27 أغسطس، و28 أغسطس للبنين، و29 أغسطس لطالبات كلية الآداب، و31 أغسطس للبنين، وأول سبتمبر لطالبات كلية الحقوق، و2 سبتمبر للبنين، و3 سبتمبر لتخلفات جميع طالبات الكليات، و4 سبتمبر لتخلفات البنين في جميع الكليات.

ووجه رئيس الجامعة بتجهيز أماكن لأولياء أمور الطلاب، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم.

وقال الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الكشف الطبي سيجرى بمقر الإدارة الطبية بمجمع الكليات بسبرباي، على أن يكون من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا.

وأضاف "مبارك" أن استلام استمارة الكشف من مقر الكلية التي تم الترشح لها قبل موعد بدء الكشف، وفي حال عدم الحصول على الاستمارة على كل طالب وطالبة إحضار صورة شخصية وبطاقة الترشيح عند التوجه لتوقيع الكشف الطبي، مشددا أنه لن يجرى قيد أي طالب أو طالبة بالكلية ما لم يوقع الكشف الطبي عليه.