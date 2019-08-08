متحدث جديد باسم القوات المسلحة السودانية

أعلنت القوات المسلحة السودانية تعيين العميد الدكتور الركن عامر محمد الحسن متحدثا رسميا جديدا بأسمها، خلفا للواء الدكتور أحمد خليفة الشامي.

وذكرت القوات المسلحة السودانية - في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الخميس - أن العميد الركن عامر محمد الحسن، تخرج في الكلية الحربية، ونال درجة الماجستير في العلوم العسكرية، وحصل على عدة فرق منها قادة فصائل مشاة ، وقادة سرايا مشاة.

وعمل المتحدث باسم الجيش السوداني في اللواء 25 مشاة مستقل، كما كان عضوا في لجنة وقف إطلاق النار في الفاشر، ومديرا لمكتب نائب رئيس أركان القوات البرية للتدريب.