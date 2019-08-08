رصدت كاميرات المراقبة خط السير، الذي اتبعه الإرهابي عبدالرحمن خالد، منفذ عملية تفجير معهد الأورام القومي، والتي بدأها من أمام حي النزهة بمصر الجديدة وصولا لشارع صلاح سالم، وحديقة الأزهر، وشارع صلاح سالم باتجاه سور مجرى العيون، وشارع سور مجرى العيون باتجاه القصر العيني، وصولا بالسير عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل، وحتى معهد الأورام القومي بالمنيل.

https://www.elwatannews.com/tv/view/137794/%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%87%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF?fbclid=IwAR0zOJbhNBTgiEBwqmW5iyPxgwtA-zBuX2hgVIB2ne2eovc0xd_Bh-W8se0

ونشرت وزارة الداخلية، صورة الإرهابي منفذ حادث انفجار سيارة أمام معهد الأورام، وكذلك صور المتورطين من حركة "حسم" في الحادث.

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، مساء اليوم، عن ملابسات حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام بالقاهرة، وذلك عقب إجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطني والتي أسفرت عن تحديد منفذ الحادث، وإعلان اسمه.

وقالت الوزارة إنه عقب إجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطني جرى تحديد منفذ الحادث، حيث تبين أنه، عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن، عضو حركة "حسم" التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، واسمه الحركي "معتصم"، لهارب من الأمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 المعروفة بـ"طلائع حسم".

وأعلنت "الداخلية" مصرع 17 إرهابيا متورطين في الحادث وتابعين لـ"حسم"، خلال مداهمة أمنية لوكرين لهم.