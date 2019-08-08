قالت مصادر قضائية، إن الإرهابي عبد الرحمن خالد، منفذ حادث انفجار معهد الأورام، كان مطلوب القبض عليه، وصادر بحقه قرار ضبط وإحضار، بموجب اتهامه في قضية "طلائع حسم" التي ينظر القضاء العسكري محاكمة المتهمين فيها، بعد إحالتها إليه من النيابة العامة.

وأشارت المصادر، إلى أن المتهم مدرج على قوائم الإرهاب، بقرار من محكمة الجنايات، وفقا للاتهامات المنسوبة له بالانضمام إلى حركة حسم الإرهابية، والتخطيط لارتكاب أعمال إرهاب وعنف.

وأعلنت وزارة الداخلية أن منفذ الحادث من مواليد عام 1995، وأن عمليات التتبع للسيارة المستخدمة في الحادث، بيَّنت تواجدها في عدة مناطق بالقاهرة، قبل تنفيذ الحادث، منها "النزهة، شارع صلاح سالم، منطقة سور مجرى العيون".

وألقي القبض على شقيق المتهم، ومتهم آخر من أعضاء المتورطة في تنفيذ الحادث.

ونشرت وزارة الداخلية، صورة الإرهابي منفذ حادث انفجار سيارة أمام معهد الأورام، وكذلك صور المتورطين من حركة "حسم" في الحادث.

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، مساء اليوم، عن ملابسات حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام بالقاهرة، وذلك عقب إجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطني والتي أسفرت عن تحديد منفذ الحادث، وإعلان اسمه.

وقالت الوزارة إنه عقب إجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطني جرى تحديد منفذ الحادث، حيث تبين أنه، عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن، عضو حركة "حسم" التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، واسمه الحركي "معتصم"، لهارب من الأمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 المعروفة بـ"طلائع حسم".

وأعلنت "الداخلية" مصرع 17 إرهابيا متورطين في الحادث وتابعين لـ"حسم"، خلال مداهمة أمنية لوكرين لهم.