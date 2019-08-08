أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالقاهرة، مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك، في القاهرة والجيزة وبعض المحافظات المصرية، وهذا بعد أن أعلنت المحكمة العليا السعودية، أن أول أيام عيد الأضحى سيوافق يوم الأحد 11 أغسطس الجاري.

القاهرة: 5:45 صباحا

الجيزة 5:45 صباحا

الإسكندرية 5:48 صباحا

شرم الشيخ 5:36 صباحا

دمياط 5:40 صباحا

بورسعيد 5:39 صباحا

السويس 5:40 صباحا

العريش 5:33 صباحا

أسوان 5:47 صباحا

أسيوط 5:49 صباحا

سوهاج 5:48 صباحا

قنا 5:44 صباحا

سانت كاترين 5:36 صباحا

مرسى مطروح 5:59 صباحا

كفر الشيخ 5:44 صباحا

الزقازيق 5:43 صباحا

بنها 5:44 صباحا

المنصورة 5:43 صباحا

الإسماعيلية 5:40 صباحا

بنى سويف 5:47 صباحا

طنطا 5:45 صباحا

دمنهور 5:46 صباحا

الفيوم 5:47 صباحا

حلايب 5:34 صباحا

شلاتين 5:37 صباحا