بلغ عدد المرشحين للانتخابات التونسية الرئاسية المبكرة، الذين أودعوا ملفاتهم لدى مصالح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع نهاية اليوم الخميس (اليوم السابع من فتح باب الترشح) 56 مترشحا، وأودع اليوم 16 مترشحا ملفاتهم لدى مصالح هيئة الانتخابات لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي، بينهم 6 مرشحين أودعوا ملفاتهم بعد ظهر نفس اليوم.

وقدم بعد ظهر اليوم كل من:

- مروان بن عمر، 35 سنة ورجل أعمال مستقل، 10 آلاف تزكية شعبية.

- منير بعطور، محام مرشح عن الحزب الليبرالي التونسي، 19565 تزكية شعبية.

- الهاشمي الحامدي، رئيس حزب تيار المحبة، 17500 تزكية شعبية.

- الصافي سعيد، مستقل ومدعوم من حركة الشعب، 20 ألف تزكية شعبية.

- محمد أمين العقربي، 35 سنة، مستقل، 15 ألف تزكية شعبية.

في حين لم يستوف محسن المجاهد، رجل أعمال مقيم في جنيف، مستقل، الـ10 آلاف تزكية، والمبلغ المالي اللازمين لاستيفاء ملف الترشح.

وخلال الفترة الصباحية، أودع 10 مرشحين 9 مستقلين ومرشح واحد عن ائتلاف مدني، ملفات ترشحهم لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون توفير التزكيات المطلوبة، وهم نور الدين بوعلي والصحبي الطرابلسي ومحمد لسعد العوني وإقبال لمين حرم بن سعيد وزياد التبر وفتحية معاوي ورضوان عبد العالي والحبيب بن محمد ساسي ورفيق السلامي وماهر الخشناوي.

وكان مرشحان اثنان، هما رشاد عاشور ومنير الجميعي، سحبا أمس مطلبي ترشحيهما، وتغلق فترة تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية المبكرة، مساء غد الجمعة بعد أن حددت فترة قبول الترشحات، من 2 إلى 9 أغسطس الجاري من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء.