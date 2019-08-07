من هو عبدالفتاح مورو مرشح لانتخابات الرئاسة بتونس عن حركة النهضة؟

صادق مجلس شورى حركة النهضة الإخوانية في تونس، على تزكية عبدالفتاح مورو، مرشحا للحركة في الانتخابات الرئاسية التونسية، إثر اجتماع المجلس مساء الثلاثاء.

وأضافت الإذاعة المحلية، أن تزكية مورو تمت دون المرور إلى التصويت، مشيرة إلى أن حركة النهضة تراجعت عن موقفها من عدم تقديم مرشح من داخلها في الانتخابات الرئاسية.

تستعرض "الوطن" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن عبدالفتاح مورو، المرشح الرئاسي في الانتخابات التونسية..

- عبد الفتاح مورو، هو أحد مؤسسي الحركة الإسلامية في تونس، نائب رئيس حزب النهضة، من مواليد عام 1948 بالعاصمة التونسية.

- تعلم في مدرسة الصادقية، ودرس في كلية الحقوق والشريعة بالجامعة التونسية، وتخرج فيها عام 1970، ويتحدث للغات الفرنسية والألمانية.

- بعد تخرجه عمل قاضيا حتى عام 1977، إلا أنه قدم استقالته وعمل بالمحاماة.

- شارك مورو في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بقائمة مستقلة وذلك مع مجموعة من المستقلين تحت اسم "طريق السلامة" لكنه لم يفز، وبعد الانتخابات رشح لمنصب مستشار في حكومة حمادي الجبالي لكن لم يعيَّن، ليعود لحركة النهضة بعد مؤتمرها في سنة 2012 وانتخب عضواً في مجلس شورى الحركة ونائبا لرئيسها راشد الغنوشي.

- في الانتخابات التشريعية 2014، فاز عبد الفتاح مورو بمقعد عن الحركة في الدائرة الانتخابية تونس 2، وبعد افتتاح المجلس تم انتخاب محمد الناصر عن نداء تونس رئيسا للمجلس وعبدالفتاح مورو نائبا أولا له وفوزية بن فضة الشعار عن الاتحاد الوطني الحر نائبًا ثانيًا لرئيس المجلس.

ويتم تقديم الطلبات بين 2 و9 أغسطس وسط دعوات بعض الأحزاب لتأخير هذا الموعد الاستثنائي حتى لا يتقاطع مع حملة الانتخابات التشريعية، وفتح المجال للمرشحين للاستعداد بشكل أفضل لهذا الاستحقاق.

وتعلن الهيئة العليا للانتخابات التونسية في 31 أغسطس على أبعد تقدير، أسماء المرشحين النهائيين لهذه الانتخابات، ثم تنطلق الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 سبتمبر وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 سبتمبر.