بررت كلية التربية الرياضة بجامعة المنيا، استبعاد الكابتن أحمد جابر بطل الجمهورية في رفع الأثقال، من التحاقه من الكلية رغم إجراءه اختبارات القدرات العام الجاري، بحجه عدم تقديمه ما يفيد تفوقه الرياضي في الفترة المحددة، لتطبيق القرار الوزاري، باستثناء المتفوقين رياضيا من الحاصلين على بطولات جمهورية من شروط الالتحاق.

وكشفت مصادر بالكلية، أن اختبارات القبول تخضع لنظام إلكتروني، جرى خلاله تسجيل جميع الراغبين في إجراء اختبارات القدرات للالتحاق بالكلية، دون أي تدخل بشري، وحينما جرى توقيع الكشف الطبي على الطالب المذكور تبين أنه قصير القامة ومن ثم جرى استبعاده، ولم يقدم ما يفيد أنه متفوق رياضيا وحاصل على بطولات جمهورية، علما بأن الحصول على بطولات جمهورية يخضع لشروط منها أن تكون آخر بطولة حصل عليها الطالب خلال فترة الدراسة بالثانوية العامة، ولا تتعدى فترة الفوز بالبطولة الثلاث سنوات.

من جانبه قال الكابتن "جابر" إنه حصل على الإعدادية والثانوية الرياضية بالمنيا، وأنه من أبرز رافعي الأثقال في مصر، وتنوعت مراكزه بين الأول والثاني والثالث في جميع البطولات التي شارك فيها، مضيفا أنه تقدم في الميعاد القانوني لاختبارات القبول بكلية التربية الرياضية، ومعه جميع الشهادات التي تفيد حصوله على ثاني وثالت الجمهورية فى رفع الاثقال، والقانون يلزم قبوله دون اختبار، إلا أنه فوجئ بعدم قبوله، مناشدا وزير التعليم العالي، ومدير التنسيق العام، بإصدار تأشيرة قبوله.

وذكر مسؤول بالكلية أن اللاعب تقدم بتظلم وطالب بإدراج اسمه في قوائم المقبولين، لكنه لم يتقدم بالمستندات المطلوبة في المواعيد المحددة في 27 يوليو الماضي، لتطبيق قرار الوزير باستثنائه من الاختبارات ما تسبب في استبعاده، علما بأن الكلية طبقت هذا العام قرار وزير التعليم العالي، باستثناء لاعبة في الملاكمة من الاختبارات رغم أنها غير لائقة في الطول.