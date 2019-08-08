كلف اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، الخميس، إدارة التفتيش المالي والإداري، ومكتب المتابعة بالمرور على مدن وقرى المحافظة، لمتابعة خط سير العمل داخل الوحدات المحلية والمراكز، والإدارات والمصالح الحكومية خلال عيد الأضحى المبارك.

وشدد المحافظ على متابعة سير وانضباط الأطباء ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بالمستشفيات العامة والمراكز الطبية والوحدات الصحية، وتكثيف العمل ورصد أعمال التجميل ونظافة الشوارع بالمدن والقرى، وذلك في إطار الحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة، ورفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات.

كما كلف بالمرور على المراسي النهرية للوقوف على حالة المعديات، ومدى توافر وسائل الأمان الخاصة بنقل الأهالي عبر نهر النيل، والمرور على نقاط التحصيل لمشروع المواقف ومشروع المحاجر.