استخدمه الإرهابيون في حادث معهد الأورام.. أبرز المعلومات عن "تليجرام"

يعد تطبيق الرسائل المشفرة "تليجرام" هو أحد أبرز أدوات الاتصال التي استخدمتها العناصر الإرهابية لتنفيذ العديد من العمليات، والتي كان آخرها حادث معهد الأورام الذي وقع الأحد الماضي.

ونشرت فضائية "إكسترا نيوز"، تسجيلا صوتيا بين الإرهابي الهارب محمد علي رجب، يحمل اسم حركي، محمد عايش، وبين "إبراهيم" شقيق الإرهابي عبد الرحمن خالد، وأظهر المقطع أن "تليجرام" هو وسيلة التواصل بينهما.

وتستعرض "الوطن" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن الـ"تليجرام":

1- تأسس في سنة 2013 من قِبل الأخوين "نيكولاي"، وبافل دروف مؤسس موقع "فكونتاكتي" الروسي.

2- يتميز تطبيق "تليجرام" بإمكانية تشفير المحادثات المزامنة بين الأجهزة، ويتوافر في إصدارات للأجهزة المحمولة وأخرى لسطح المكتب، وإضافات للمتصفحات، ومن خلاله يمكن إرسال جميع أنواع الملفات "صور، أفلام، وثائق، صور متحركة، كُتب..." مع تشفيرٍ عالٍ.

3- "تليجرام" يقول إنه أكثر أمنًا من برامج المراسلة الأخرى، وعلى رأسها "واتس آب"، و"لاين"، ويتميز بنوعين من الدردشات "العادية" والتي تستخدم تشفير خادوم العميل، ويمكن الوصول إليها من عدة أجهزة، والدردشات السرية.

4- كافة تطبيقات "تليجرام" الرسمية مفتوحة المصدر.

5- اضطر فريق "تليجرام" إلى مغادرة روسيا، بسبب قوانين تقنية المعلومات المحلية، كما جربوا الكثير من المدن مقرا لهم، بما في ذلك "برلين، لندن، سنغافورة".

6- يشارك مستخدمو "تليجرام" 35 مليون صورة، ويتزايد هذا العدد كل ساعة، وعلى سبيل المقارنة فإن مستخدمي تطبيق "إنستجرام" يقومون بمشاركة 70 مليون صورة يوميا.

فيما يقدم تطبيق "تليجرام" إمكانيات كبيرة للاستمتاع بتجربة الصور وتحريرها.

7- يسمح التطبيق للمستخدم باختيار من يستطيع رؤية آخر ظهور له عن طريق إعدادات الخصوصية والأمان، ولن يكون بإمكان المستخدم مشاهدة آخر ظهور للأشخاص الذين اختار ألا يشاهدوا آخر ظهور له.

8- يتمتع "تليجرام" بعدد من القنوات التي تمكنه من بث الرسائل لعدد كبير غير محدود من الجمهور المشترك بالقناة، ويمكن استخدامه بدل قوائم البث القديمة، وتقدم إمكانية احتواء الرسائل على وصلات تشعبية "URL"، مع وجود عداد خاص لكل رسالة يتم إرسالها ضمن القناة لمعرفة عدد المشاهدات، ويمكن للمستخدمين الذين ينضمون إلى قناة ما، معرفة ومشاهدة كل ما تم بثه سابقا منذ بدايتها، إلى تاريخ انضمامهم إليها، بمجرد دعوتهم أو دخولهم لها.

9- يعتبر "تليجرام" مشروعا غير تجاري ولا يجني منه أحد دخلا ماديا، ولا يستعمل الدعايات، ولا رسوم اشتراكات، ولا يقبل الاستثمارات الخارجية، وهو ليس للبيع، وأشار مطوروه إلى أنهم لا يقومون ببناء قاعدة مستخدمين، بل يبنون نظام مراسلة للناس.

10- لا يقدم خدمة المكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو حتى الآن، في حين يرى الكثير من الخبراء والمحللين أن توفير مكالمات "الفيديو" والصوت سيكون بمثابة ضربة قاضية للمنافسين كافة، وعلى رأسهم "واتس آب"، وذلك لأنه يتغلب على جميع منافسيه من حيث الأمان والتشفير والحفاظ على الخصوصية.

11- عندما يقوم المستخدم بحذف الرسائل لديه يقوم التطبيق بحذفها أيضا لدى المستقبل، ويمكن تحديد مدة زمينة لتدمير الرسائل المرسلة والصور والفيديو بعد قرائتها من قبل المستلم أو بعد فتحها، لتختفي بعدها الرسائل من كلا الجهازين لدى المستخدم والمستقبل.

12- أضاف تطبيق "تليجرام" ميزة جديدة بتاريخ 19 نوفمبر عام 2014 وهي التدمير التلقائي للحساب، حيث يقوم التطبيق بحذف الحساب بما فيه من محادثات ووسائط وجهات اتصال وكل البيانات المحفوظة في خوادم التطبيق في حال قام المستخدم بالتوقف عن استخدام "تليجرام"، ولم يقم بتسجيل الدخول لمدة تصل إلى 6 أشهر.

13- أكد الأمن الروسي أن العناصر الإرهابية استخدمت الـ"تليجرام" في التواصل وتلقي الأوامر، خلال خلال عملية لتفجير "مترو بطرسبرج"، التي راح ضحيتها 11 قتيلًا وعشرات المصابين.

14- وعلق مؤسس "تليجرام" على قيام الحكومة البريطانية بالدعوة إلى مناقشة مسألة فرض حظر على عمليات التشفير، لدى تبادل الأخبار عبر التطبيق إنه في حال تدخلت أجهزة الأمن في هذا المجال سنشهد استهتارا بالسلطة، حيث ستتجسس السلطات على الناس، مؤكدًا أنه لا يشعر بالذنب.