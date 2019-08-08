نشرت فضائية "إكسترا نيوز"، تسجيلا صوتيا بين الإرهابي الهارب محمد علي رجب، يحمل اسم حركي، محمد عايش، وبين "إبراهيم" شقيق الإرهابي عبد الرحمن خالد، منفذ عملية تفجير معهد الأورام بالمنيل.

محمد عايش: السلام عليكم.. إبراهيم معايا

إبراهيم خالد: وعليكم السلام.. ايوه ابراهيم

محمد عايش: أزيك يا أبراهيم.. عرفت مين معاك ولا لأ

إبراهيم خالد: محمد عايش

محمد عايش: أيوه معاك محمد.. عامل أيه يا هيما

إبراهيم خالد: الحمد لله تمام.. أنت أخبارك أيه

محمد عايش: اطمنت على أخوك ولا لأ

إبراهيم خالد : والله يا عبده مكلمتهوش أنا مش عارف أوصلوا أصلا معنديش طريقة أوصلوا بيها، ماهو بقي مش عارف التليجرام أول حاجة محملتهوش وهو كان معايا يوم السبت وقولتله خد حملي التليجرام قالي ماشي وتوهه وشوية ونسينا ومشينا من غير ما أعمله، هو كان كلمني من رقم تليفون عادي وقالي مترنش عليا وأنا لما أبقي كده هبقي اكلمك بس متحاولش ترن عليا.. ألو.

ونشرت وزارة الداخلية، صورة الإرهابي منفذ حادث انفجار سيارة أمام معهد الأورام، وكذلك صور المتورطين من حركة "حسم" في الحادث.

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، مساء اليوم، عن ملابسات حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام بالقاهرة، وذلك عقب إجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطني والتي أسفرت عن تحديد منفذ الحادث، وإعلان اسمه.

وقالت الوزارة إنه عقب إجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطني جرى تحديد منفذ الحادث، حيث تبين أنه، عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن، عضو حركة "حسم" التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، واسمه الحركي "معتصم"، لهارب من الأمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 المعروفة بـ"طلائع حسم".

وأعلنت "الداخلية" مصرع 17 إرهابيا متورطين في الحادث وتابعين لـ"حسم"، خلال مداهمة أمنية لوكرين لهم.