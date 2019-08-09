لقي 3 أشخاص مصرعهم، إثر حادثي سير في بني سويف، مساء الخميس، وأصيب أب ونجله باشتباه تسمم غذائي، ونقلوا للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقى مأمور مركز شرطة بني سويف، إخطارا من النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي بطريق "بني سويف - الفيوم" الزراعي القديم، دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين السيارة رقم "3258 د ي" / مقطورة 9755 د ر" نقل، قيادة (رمضان ع. ج.- 32 عاما- سائق)، مقيم قرية الكعابي، مركز سنورس بالفيوم، وبين الدراجة البخارية رقم "7251 و ي د" قيادة (محسن سمير فتحي- 29 عاما- سائق)، مقيم الغمراوى بندر بنى سويف، ولقي مصرعه.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 13730جنح مركز بني سويف، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ووقع الحادث الثاني إثر تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة بخارية أعلى كوبري انفسط بمركز الواسطى شمال المحافظة، ما أسفر عن مصرع شخصين.

وتلقى مأمور مركز شرطة الواسطى، إخطارا من النجدة بوقوع حادث تصادم ووفيات أعلى كوبري انفسط بمركز الواسطى، حيث تبين أن الحادث ناتج عن تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة بخارية، ما أسفر عن مصرع كلا (حسام فضلون سيد علي- 25 عاما)، مقيم بمحافظة الفيوم، و(سعيد رمضان سيد جودة- 33 عاما- عامل)، مقيم بمحافظة الفيوم.

فيما استقبل مستشفى بني سويف التخصصي حالتي اشتباه تسمم لأب ونجله يقيمان بقرية بني سليمان الشرقية بمركز بني سويف، حيث تبين أنهما (تمساح كرم الله عبدالرحيم- 65 عاما) ونجله (عبدالرحمن- 11 عام)، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما.