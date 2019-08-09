فيديو.. مدمن لطارق علام: "مبعرفش أسوق الميكروباص غير لما آخد المخدرات"

استغاثت متصلة بالإعلامي طارق علام لإنقاذ ابنها من إدمان المخدرات، التي تسببت في دمار صحته.

وقالت السيدة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق علام في برنامج "هو ده" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن نجلها البالغ من العمر 37 عاما ويعمل كسائق على ميكروباص، يدمن "البودرة" ويعاني من الإصابة بـ"فيروس سي".

وشكت السيدة من الحالة الصحية التي وصل إليها نجلها بعد إدمانه لمدة 15 عاما، وأصيبت يده بورم، مشيرة إلى أنه يطلب العلاج حاليًا بعدما وصل لجرعتين يوميًا من حقن البودرة المخدرة.

من جهته اشتكى الشاب الذي تحدث بصعوبة في مداخلة هاتفية مع علام من الإدمان، مطالبًا بمساعدته للإقلاع عن إدمان البودرة المخدرة.

ورد الشاب على سؤال علام عن قيادته للميكروباص وهو تحت تأثير المخدر، ورد عليه: "مبعرفش أسوق غير لما آخد المخدرات الأول، وبعدين أسوق ومعرفش أسوق أو اتحرك غير لما آخد المخدرات الأول، وأنا تعبان قوي والدنيا عمالة تيجي عليا وأنا تعبان بجد".

ونصح علام الشاب بأن يتمسك بالعلاج ويقوي إرادته ليتمكن من مواجهة شبح الإدمان، ونصحه بالبعد عن قيادة الميكروباص حتي يتم علاجه ووعده بأن يتابع علاجه بشكل شخصي.