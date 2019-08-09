مصرع مواطنين وإصابة 7 إثر انقلاب سيارة نقل في بني سويف

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 7 آخرين، اليوم، إثر انقلاب سيارة ربع نقل أعلى نفق بني سويف في اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف، ونقل المصابون إلى المستشفى الجامعي في بني سويف لتلقي العلاج، والجثتان بمشرحة المستشفى.

وتلقى اللوء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل رقم "60665 نقل أسيوط" أعلى نفق سنور وسقوط مصابين ووفيات.

وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث، وتبين أن الجثتين لشخصين وهما محمود فاروق أحمد 37 عاما، ومحمد ماهر محمد 14 عاما، ومقيمان بمحافظة أسيوط، ونقلا إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

كما تبين إصابة 7 وهم محمد حمودة درنكي 19 عاما، عامل، وليد صلاح محمد 21 عاما، عامل، وخليفة محمد مجلي 43 عاما، ومحمود دويب محمد 32 عاما، ومحمود جمال رمضان 22 عاما، عامل، وماهر محمد مجلي 38 عاما، عامل، وأحمد أبو ضيف محمد حسن 32 عاما، سائق، ونقلوا إلى قسم الاستقبال بالمستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.