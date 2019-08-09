قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أبها.

وأضاف المالكي أن جميع محاولات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات دون طيار مصيرها الفشل، وأن التحالف يتخذ كل الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، مشيرا إلى أن المحاولات المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى الميليشيا الإرهابية، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراؤها، كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها.

وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية؛ لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كان المالكي أعلن، أمس، أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية من محافظة عمران باتجاه جازان.