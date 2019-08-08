أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن "التحالف العربي" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم الخميس من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (عمران) باتجاه جازان.

وأوضح العقيد المالكي - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق الطائرات دون طيار يعبر عن إفلاس المليشيا الإرهابية ونهجها اللا أخلاقي باستخدامها في الأعمال العدائية والإرهابية ومحاولات استهدافها للمدنيين، ويعكس وضع المليشيا الإرهابية على الأرض وخسائر مقاتليها المغرر بهم، مؤكدا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة.

وكان العقيد الركن تركي المالكي، صرح بأن المليشيا الحوثية أطلقت - في وقت سابق اليوم - صاروخا بالستيا من محافظة (حجة) باستخدام المباني المدنية لمكان الإطلاق في سوق الربوع، حيث سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (حجة).