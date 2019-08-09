تباينت أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة في عدد من البنوك، وجاءت أسعار العملات كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتي

سجَّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم نحو 4.49 جنيه للشراء و4.51 جنيه للبيع، وسجَّل في البنك الأهلي المصري نحو 4.49 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 20.04 جنيه للشراء و20.22 جنيه للبيع، وسجل في بنك عودة نحو 20.05 جنيه للشراء و20.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجَّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع، وسجل في بنك إتش إس بي سي نحو 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجَّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.49 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 18.47 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجَّل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع، فيما سجَّل في بنك بلوم نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.