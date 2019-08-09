سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 9-8-2019 في مصر

تباين سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة في عدد من البنوك، وجاء سعر الريال السعودي كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 4.40 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.38 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي 4.40 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

يسجل سعر الريال السعودي في بنك المشرق 4.38 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.