قال هاني عازر، مستشار رئيس الجمهورية، وخبير الأنفاق العالمي، إنه حصل على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من ألمانيا لمساهمته في الكثير من المشروعات في برلين، كما ذكر أنه لا يعتبر أن هذا الوسام خاص به فقط، بل هو لدولة مصر وشبابها وشعبها بالكامل، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل على ربط أبناء مصر في الخارج ببلادهم منذ توليه حكم مصر.

وأضاف "عازر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر النهاردة"، الذي يُعرض على "الفضائية المصرية"، مع الإعلامي أحمد سمير، أنه كذب من قال أن الرئيس السيسي يهتم بالعلماء المصريين في الخارج فقط، بل يهتم بكل مصري في خارج البلاد، وأنشأ من أجلهم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وتابع: "فيه اهتمام بكل المصريين في الخارج، إحنا أبناء مصر، وعمرنا ما هننسى بلدنا، لأننا من غير مصر مكناش هنوصل لحاجة".