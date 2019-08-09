قال محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم لن تختلف عن الأيام السابقة، فدرجات الحرارة حاليًا حول المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بشكل كبير، مؤكدا ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير في فترات النهار والليل.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، على شاشة "dmc"، أن هناك تكون للسحب على السواحل الشمالية، تمتد للوجه البحري والقاهرة، تتسبب في الشبورة وانخفاض الرؤية على الطرق في فترات الصباح الباكر، موضحا أن الفترات المقبلة ستشهد زيادة في نسب الرطوبة على الطرق في الصباح الباكر.

وأشار شاهين إلى أن درجات الحرارة غدا تصل لـ37 درجة، وهي أعلى من معدلها الطبيعي بدرجتين، ولن تزيد على ذلك خلال أيام العيد، مناشدا المواطنين بعدم التواجد تحت أشعة الشمس بشكل مباشر في أثناء الاحتفال بالعيد، وخصوصا الأطفال.

وشرح شاهين أن درجات الحرارة في المدن الساحلية 31 و32 درجة، رغم ارتفاع نسب الرطوبة لـ90%، والأجواء هناك ممتعة خصوصا على الشواطئ.