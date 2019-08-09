مع اقتراب عيد الأضحى ترغب الأمهات في التنزه خارج المنزل مع أطفالها، وتفضل اختيار الأماكن التي يوجد بها ركن للأطفال، للاستمتاع بالعيد دون أن تحمل هم متابعتهم طول الوقت.

ورصدت "الوطن" أبرز الأماكن التي يوجد بها "كيدز إريا"، كالتالي:

فاميلي مول

يوجد في المول فروع لأبرز المطاعم والكافيهات، ومكان مخصص للأطفال ويوجد مختصين لمتابعة الطفل.

العنوان: مدينة 6 أكتوبر، المحور المركزي، أمام جامعة 6 أكتوبر.

جنينة مول

يتوفر بجنينة مول مطاعم مختلفة، ومحلات للتسوق بأسعار مناسبة لمختلف الفئات، ويوجد منطقة للتزحلق من الساعة 11 صباحا حتى 12 منتصف الليل بـ70 جنيها للعشرين دقيقة، بجانب منطقة ملاهي للأطفال.

العنوان: شارع البطراوي، عباس العقاد، مدينة نصر.

مجمع ذا بلات فورم

يوجد بالمجمع "Boomers" منطقة ألعاب للأطفال، به قصور لعب، وترابيزات للرسم، وزحاليق للأطفال، وعدد كبير من أشهر الكافيهات.

العنوان: كورنيش المعادي، المعادي، القاهرة.

ملاهي بلاي تايم بارك

يوجد بالملاهي مدينة ألعاب متكاملة تناسب مختلف الأعمار، كما يقدم أكثر من فقرة ترفيهية مثل "شو العرايس" و"الماجيك شو".

العنوان: داخل مول دولفين لاند، أمام جهاز مدينة 6 أكتوبر، الحي الأول.

مول سيتي ستارز

يوجد بالمول كافيهات ومحلات ملابس ومطاعم وسينمات، كما يوجد منطقة متخصصة لألعاب الأطفال.

العنوان: شارع عمر بن الخطاب، مدينة نصر، القاهرة.

مول point 90

يوجد بالمول ملاهي "Bell Beez" للأطفال، وعدد من الكافيهات والمطاعم المختلفة.

العنوان: شارع العبور، متفرع من شارع التسعين، التجمع الخامس، القاهرة.

مجمع The Courtyard

المجمع به 15 كافيها، ويوجد به "ويجلي جانل" مكان مخصص للأطفال، به مكان للعب الكرة، وعدد كبير من الألعاب.

العنوان: 2 شارع فلسطين، بجانب بندر مول، المعادي.