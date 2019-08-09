أصيب 24 مواطنا، بينهم 7 أشقاء، و10 أطفال، نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص "أجرة"، اليوم الجمعة، على الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الجيش) في زمام مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، نتيجة انفجار أحد إطاراتها، وفشل السائق في السيطرة على عجلة القيادة.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير الأمن، إخطارا، من مأمور مركز شرطة ملوي، بفيد ورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 50620 أجرة أسيوط، على الطريق المشار إليه آنفا، وإصابة 24 شخصا.

وبالانتقال والمعاينة، تبين انقلاب السيارة الأجرة بسب انفجار الإطار الأمامي الأيمن وفشل السائق في السيطرة على عجلة القيادة، ووجود رضيع بين المصابين، وجميعهم من مركز البداري بمحافظة أسيوط.

ونقل المصابين إلى مستشفي ملوي العام والمنيا الجامعي، وبتوقيع الكشف الطبي عليهم، تبين إصابتهم بـ"اشتباه كسور، جروح وسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، اشتباه ما بعد الارتجاج، وغيبوبة".

وحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجرى العرض على النيابة العامة للتصرف.