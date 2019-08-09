أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات مؤخرا، إطلاق برنامجها التطبيقي الرقمي الأول عالميا "The Talent"، وهو برنامج غنائي يُعنى باكتشاف المواهب عبر الإنترنت ويسمح للمشتركين من مختلف دول العالم العربي فرصة تحقيق حلمهم للوصول إلى النجوميّة والعالميّة بسهولة.

ويعتبر The Talent البرنامج الأوّل من نوعه إذ يتمّ الإشتراك فيه أونلاين عبر تسجيل الحساب على التطبيق الرقمي أو الموقع الإلكتروني، وما على المشترك إلّا تحميل مقطع فيديو يعكس فيه موهبته في الغناء.

ويكون اختيار الأغنية قائما على لائحة الأغاني المقترحة والمتوفّرة، ومن الملفت أنّ The Talent هو البرنامج الوحيد، الذي يعطي فرصة لأكبر نسبة من محبّي الغناء، إذ يشجّع كلّ مَن يعاني من رهبة المسرح أو مَن يواجه عائقاً يمنعه من المشاركة في برنامج تلفزيوني لإبراز المواهب، لاسيّما أنّ خطوات المشاركة في The Talent سهلة للغاية ولا تتطلّب وقتاً أو حتى مجهوداً كبيراً من أصحاب الأصوات الجميلة.

كما يمكن للمشتركين إرسال المقاطع المصورة عبر هواتفهم النقالة من أي مكان يتواجدون فيه، إن كان في البيت أو على الطريق ، وفي أي وقت يريدون. هذا البرنامج هو من ضمن الإستراتيجيّة الجديدة لروتانا لإكتشاف المواهب الشابّة من كافّة أنحاء العالم والوصول إليها من خلال تقديم جائزة كبرى، وهي توقيع عقد إنتاج مع روتانا لينطلق الرابح بمساره اللامع إلى الشهرة في وقت قصير. فعمليّة التصويت للمشتركين سوف ترتكز على الجمهور ومعارف كلّ مشترك وسوف تكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي والـ SMS.

ويمكن للجميع التصويت عبر مشاركته الفيديوهات أو حتى القيام بلايك أو تعليق على شبكات التواصل الاجتماعي. فكلّما ارتفعت نسبة المشاركة والتصويت، زادت فرصة المشترك بالإنتقال إلى المراحل التالية في البرنامج.

ويتم التصويت على عدة مراحل متتالية، حتى الوصول الى النهائيات ليتم بعدها إحياء حفل فني ضخم يجمع المشتركين ويتم التصويت مباشرة لإختيار الرابح النهائي لهذا البرنامج. أمّا الجزء الأهمّ في The Talent فيتمثّل بلجنة التحكيم الفنيّة التي ستصوّت أيضاً وتعلّق على آداء المشتركين.

تترأس اللجنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، وتتألّف اللجنة من الممثّل اللبناني ومقدّم البرامج طوني أبو جودة، الملحن المصري محمد رحيم ، الفنان المغربي عبد الفتاح القريني والإعلامي السعودي فيصل الزهراني من المملكة العربيّة السعوديّة، وهي تحت الإشراف الفنيّ لسعيد إمام المدير التنفيذي لإدارة الشؤون الفنية من مصر.