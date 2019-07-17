أعلنت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، موعد طرح كليب "كدة باي"، للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، خلال صفحة الشركة الرسمية على موقع الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وعرضت "روتانا"، جزء من الكليب الخاص بالأغنية، وعلقت عليها "عشاق النجمة الذهبية والفن المختلف، غدّا فيديو كليب كده باي".

وكانت نوال الزغبي، قد صرحت سابقا على هامش إحيائها حفلا في سوريا بعد غياب 10 سنوات، بأنها على استعداد للزواج من الفنان وائل كفوري بما إنه الآن غير مرتبطا وهي كذلك وأضافت مازحة "وائل كفوري يعجب كل النساء.

ورد الفنان اللبناني وائل كفوري، على تصريحات الزغبي، قائلًا: "نوال حبيبة قلبي وتصريحاتها نابعة من محبة إلي".