أشعل أهالي شخص لقي مصرعه في مشاجرة بقرية أنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس، اليوم، النيران في منزل المتهمين، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران والسيطرة عليها .

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدة أشخاص من عائلتين بقرية إنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بسبب خلافات بين الأسرتين.

جرى نقل المصابين إلي مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم فيما قامت أسرة القتيل في وقت لاحق بإشعال النيران في منزل المتهمين عن طريق إلقاء زجاجات المولوتوف،وتم الدفع بقوة من الحماية المدنية والسيطرة على النيران . وانتقلت قوة من مباحث مركز شرطة بلبيس برئاسة الرائد إسلام عواد رئيس مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتم الدفع بقوات أمنية للسيطرة على الموقف.