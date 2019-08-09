سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، على حريق شب في منزل مواطن بقرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، ومنعت امتداد النيران إلى المنازل المجاورة، وأسفر الحريق عن أختناق شخص ونقل للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق في منزل مكون من 3 طوابق بقرية قمن العروس، وانتقلت قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ، ومنعت امتداد النيران إلى المنازل المجاورة، وتم إخماد النيران.

وأسفر الحريق عن إصابة شخص يدعى " حسام . س . م" 23 عام، لا يعمل، بإختناق جراء الحريق، مقيم بقرية قمن العروس، ونقل للمستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.