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ارتفاع عدد الوفيات في هولندا إلى 400 شخص بسبب الموجة الحارة

ارتفاع عدد الوفيات في هولندا إلى 400 شخص بسبب الموجة الحارة

وفاة مسعف سقط به أسانسير مستشفى خاص بالمنصورة

وفاة مسعف سقط به أسانسير مستشفى خاص بالمنصورة

بسبب مخالفات مالية.. إحالة جمعية رعاية مقابر المسلمين بدمنهور للنيابة

بسبب مخالفات مالية.. إحالة جمعية رعاية مقابر المسلمين بدمنهور للنيابة

مزارع يتقدم لخطبة محبوبته بوضع خاتم ماسي حول ضرع بقرة

مزارع يتقدم لخطبة محبوبته بوضع خاتم ماسي حول ضرع بقرة

إعدام 86 طن أسماك مستوردة لاحتوائها على ديدان قبل بيعها في الشرقية

رش الحدائق و"مراجيح المولد" قبل وقفة العيد لمكافحة البعوض بالإسكندرية

رش الحدائق و"مراجيح المولد" قبل وقفة العيد لمكافحة البعوض بالإسكندرية

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حكايات المتطوعين في موسم الحج.. جنود مجهولون لخدمة ضيوف الرحمن

حكايات المتطوعين في موسم الحج.. جنود مجهولون لخدمة ضيوف الرحمن

"الخير مالوش دين".. كيرلس يذبح كل عيد أضحى لـ"عمال مصنعه" المسلمين

"الخير مالوش دين".. كيرلس يذبح كل عيد أضحى لـ"عمال مصنعه" المسلمين

يصل ارتفاعه لـ300 متر.. 11 معلومة عن مقصد الحجاج في يوم عرفة

يصل ارتفاعه لـ300 متر.. 11 معلومة عن مقصد الحجاج في يوم عرفة

المعهد القومى للأورام حصن الغلابة لمواجهة "وحش السرطان"

المعهد القومى للأورام حصن الغلابة لمواجهة "وحش السرطان"

الحكومة ترد على 11 شائعة.. أبرزها استخدام تبرعات الأورام بمشروعات أخرى

الحكومة ترد على 11 شائعة.. أبرزها استخدام تبرعات الأورام بمشروعات أخرى

بنك الإسكندرية يعلن وظائف شاغرة.. اعرف التفاصيل وطريقة التقديم

بنك الإسكندرية يعلن وظائف شاغرة.. اعرف التفاصيل وطريقة التقديم

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