عقد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، اجتماعا بمقر الأكاديمية مع ممثلى المحافظات على مستوى الجمهورية لمناقشة سبل التعاون بين الأكاديمية والمحافظات في تحديد أولويات مشروعات البحوث والتطوير في الأقاليم المختلفة بغرض المعاونة في دفع عجلة التنمية وتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وتوجيه البحث العلمى لخدمة أهداف التنمية.

واستعرض صقر، المشروعات الجارية، التي تدعمها وتنفذها الأكاديمية في الأقاليم ضمن برنامجها تنمية أقاليم مصر، والتي تنفذها مراكز البحوث الإقليمية بالأكاديمية بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية.

وخلال اللقاء تحدث رئيس الأكاديمية عن أدوار الأكاديمية المختلفة، وأنها بيت الخبرة الوطنى للبحث العلمى وتدعم المشروعات والمنح والمبتكرين ورواد الأعمال من خلال حزمة متنوعة من المبادرات والمشروعات القومية.

وقال صقر، إن الأكاديمية تدعم منظومة الابتكار والاختراع ونشر الثقافة العلمية وتقدير المتميزين فى مجال البحث العلمى من خلال منظومة الجوائز المتعددة التى تمنحها الأكاديمية سنويا.

وحضر الاجتماع الدكتور عمرو فاروق عبد الخالق، مساعد رئيس الأكاديمية حيث تحدث عن التنمية التكنولوجية وتأثيرها على الاقتصاد القومي، بينما ركزت الدكتورة مي علام، المشرف على المراكز الإقليمية علي دور مراكز التنمية الإقليمية فى تنمية أقاليم مصر وكذلك إنشاء العديد من مراكز التنمية الإقليمية على مستوى أقاليم مصر ودورها فى تمثيل الأكاديمية فى تلك الأقاليم.

وكشفت الدكتورة مي علام، أن الأكاديمية افتتحت المركز الإقليمي بشلاتين عام 2019 والمركز الإقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة ومركز إقليم قناة السويس، فرع السويس عام 2018 ليصبح عدد مراكز التنميه الإقليمية عشرة مراكز موزعة على جميع أنحاء الجمهورية.

ومن أهم المشروعات الريادية ذات المردود التنموى العالى والتى تم تنفيذها فى المراكز الإقليمية هى مشروع انتاج تقاوي البطاطس ميني تيوبرز فى الوادى الجديد والذى يمثل حلا تكنولوجيا جذريا لمشكله استيراد تقاوى البطاطس من الخارج. ويعتبر المكان الأمثل لتنفيذ هذا المشروع هو الوادى الجديد نظرا لانعزاله وقله فرص الإصابة بالفيروسات وأرضه بكر خاليه من الامراض.

كما ينفذ المركز حالياً مشروع انتاج فصائل لأفضل أنواع النخيل المصرية والعربية باستخدام تكنولوجيا زراعه الأنسجة لاستزراعها بالوادي الجديد.

واستكمالا لمشروعات المجال الزراعي تنفذ الأكاديمية حالياً بعض المشروعات أيضا فى مجال انتاج الحرير الطبيعي بسوهاج والنهوض بإنتاجية الإبل فى سيناء وشلاتين.

أما في مجال الطاقة، فقد تابع المركز الإقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة أعماله المستمرة في إنشاء وتشغيل ورفع كفاءة محطات الطاقه الثلاث في برج العرب والشرقية وسوهاج، والتي بُنيت بتكنولوجيات رائدة على مستوى العالم وهي الفريدة من نوعها على مستوى الشرق الاوسط.

وجاءت المحطات الثلاث نتيجة لمشروعات دولية أقامتها أكاديمية البحث العلمي، لنقل تكنولوجيات متطورة فى مجال الطاقة من أوروبا والصين. ‬