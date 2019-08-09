كشفت مصادر مسؤولة في القطاع المصرفي عن أن البنوك العاملة في السوق المحلية، كثفت استعداداتها لإجازة عيدة الأضحى المبارك والتي تمتد مع الإجازة الأسبوعية من الجمعة إلى الثلاثاء المقبل، وقامت بتدعيم ماكينات الصراف الآلى بكميات أكبر من النقد "الكاش" لتلبية احتياجات العملاء من الأموال خلال إجازة العيد.

وقالت المصادر إن البنوك تعمل على تنفيذ خطط استباقية بصيانة ماكينات الصر اف الآلى المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ومتابعة نسبة السيولة من الكاش فيها بما يتوافق مع حركة السحب خلال الإجازة، لافتا إلى أن تلك المتابعة تتم بشكل مستمر ودوري، وستقوم البنوك بدعم الماكينات التي يرتفع عليها الطلب حتى لا تفرغ من الكاش خلال الإجازة.

وأضافت أن فروع البنوك شهدت حالة من الزحام قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، لصرف الرواتب والمعاشات وسحب سيولة تكفي حاجات العيد وأيام الإجازة، إضافة إلى التبرعات وصكوك الاضحية من خلال الفروع، لافتا إلى أنّ العديد من أصحاب الأعمال والشركات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كثفت تعاملاتهم قبل أيام الإجازة.

وتابعت المصادر أن تطور وسائل وأساليب الدفع الإلكتروني في البنوك أصبحت عاملا مهما في توفير السيولة وإتمام مشتريات العملاء خلال الإجازات الطويلة، ومنها الدفع عبر الموبايل أو باستخدام كروت الدفع الإلكتروني المتنوعة، ومنها بطاقات الائتمان ومسبقة الدفع والخصم المباشر.

وأشارت المصادر إلى أن البنوك لديها دراسات مسبقة حول حجم الطلب على الكاش خلال الاجازات الطويلة للأعياد والتي تتصل بالإجازة الأسبوعية وفقا لحجم الطلب في كل منطقة على حدة على مستوى الجمهورية.

وتوقعت المصادر انه مع عودة البنوك الى العمل مرة أخرى الأربعاء المقبل سيكون هناك اقبال من العملاء على فروع البنوك لتعويض أيام الإجازة الخمس، ولفتت المصادر إلى أن البنك المركزي المصري يتابع مع البنوك توفير السيولة في السوق خلال الأيام العادية وأيام الإجازات.