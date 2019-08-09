أحرم حجاج بيت الله الحرام اليوم للمبيت بـ"منى" استعدادا للوقوف بعرفة غداً، ثم مزدلفة ومنها إلى منى ثم التوجه لمكة لطواف الإفاضة، ويعود الحجاج إلى منى لرمي الجمرات حتى ثالث أيام التشريق ثم يتوجهوا إلى مكة لأداء طواف الوداع.

وتلقى مجمع البحوث الإسلامية أحد الأذرع الشرعية لمشيخة الأزهر الشريف سؤالا عبر صفحته الرسمية حول "متى يبدأ الرمي يوم النحر؟".

وأجابت لجان الفتوي عبر الصفحة الرسمية بقولها: واجب الرمي في هذا اليوم هو رمي جمرة العقبة وحدها فقط، يرميها الحاج بسبع حصيات، وللفقهاء في وقت بداية الرمي رأيان:

القول الأول:

- إن وقت الرمي يبدأ من طلوع فجر يوم النحر، وهو مذهب الحنفية والمالكية.

القول الثاني:

- إن وقت الرمي يبدأ من منتصف ليلة يوم النحر، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.

وأوضحت لجان الفتوى أن القول المختار لدى الأزهر أن الرمي يبدأ من منتصف ليلة العاشر من ذي الحجة، لا فرق بين الأصحاء والعجزة.

فروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مشت فأفاضت".

وروى القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: "وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة أن تأتي منى بليل، ورمت قبل أن يأتي الناس، فأذن لها، وكانت امرأة ثقيلة بطيئة".

ولأن ما بعد نصف الليل من توابع النهار المستقبل، فوجب أن يكون حكمه في الرمي حكم النهار المستقبل، وتحرير ذلك قياسا أنه رمى بعد نصف الليل، فوجب أن يجزئه، كالرمي بعد الفجر.