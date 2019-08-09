أغلقت الهيئة العليا المستقلة في تونس باب الترشح لانتخابات الرئاسة التونسية، مساء اليوم، بعد تقدم 98 شخصا بأوراق ترشحهم، وذلك حسبما ذكرت "العربية الحدث".

وترتب على وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في 25 يوليو الماضي، تقديم موعد الانتخابات الرئاسية التونسية لـ15 سبتمبر المقبل.

وكانت الهيئة العليا للانتخابات في تونس حددت الساعة 7 مساءً (بتوقيت القاهرة) من اليوم آخر مهلة لقبول الترشيحات.

وقدمت الهيئة، صباح اليوم، ترشيحات كل من رئيس البرلمان بالنيابة عبدالفتاح مورو الذي رشحته "حركة النهضة"، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد مرشح حزبه "تحيا تونس".

وأكد الشاهد في تصريحات للصحافيين أثر تقديم ملفه، أنه لن يقدم استقالته من الحكومة. وقال: "من يريد أن اقدم استقالتي يريد تأجيل الانتخابات، واستقالتي تعني استقالة الحكومة وهذا هروب من المسؤولية"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وقدم مورو (71 عاما) ترشحه مصحوبا برئيس "حركة النهضة" التونسية راشد الغنوشي مرتديا لباس "الجبة" التونسية على عادته وقال في تصريحات للصحافيين أن الهدف من الترشح "خدمة الوطن".

وتولى مورو رئاسة البرلمان التونسي بالنيابة خلفا لمحمد الناصر، الذي عين رئيسا موقتا للبلاد، إثر وفاة الباجي قائد السبسي.

كما قدم وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ترشحه للرئاسية مدعوما من حزب "نداء تونس"، والذي تردد كثيرا على السبسي قبل وفاته وهو من المرشحين البارزين لخلافته.

الى ذلك، أودع رجل الأعمال والاعلام والدعاية القوي نبيل القروي ملفه للانتخابات الرئاسية المبكرة رافعا شعار الدفاع عن الفقراء بالرغم من أن القضاء وجه له تهماً بتبييض الأموال.

وفي سابقة في العالم العربي، قدم المحامي التونسي منير بعتور الذي يرفع لواء الدفاع عن المثليين جنسياً ولا يخفي أنّه منهم، أمس، ملفّ ترشحه.

وحددت الهيئة العليا في تونس الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 سبتمبر. وتعلن النتائج الأولية للانتخابات في17 سبتمبر بحسب برنامج الانتخابات الذي أعلنه للصحافيين رئيس الهيئة نبيل بفون.

ولم يتم تحديد موعد الجولة الثانية التي يفترض أن تجري، إذا تطلب الأمر، قبل الثالث من نوفمبر بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات.