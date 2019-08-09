قال الدكتور أسامة حمدي، مدير برنامج السكر بمركز جوزلين وأستاذ السمنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، إن مرض السكر ينقسم إلى قسمين أولها يسمى يالسكر الحاد والآخر السكر الخفي.

وأضاف حمدي، خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن السكر الحاد يظهر منذ الصغر عند الأطفال ويبدأ في تدمير خلايا البنكرياس، وتلاحظ أعراضه بصورة كبيرة للغاية، "هتلاقي الطفل بيشرب مياه بنسبة عالية، وبيتبول باستمرار وجعان باستمرار، ويفقد الوزن وتركيزه بيقل وتكون الأعراض واضحة للغاية".

وأوضح أن النوع الثاني خفي، وأعراضه لا تلاحظ لكن من أهم أعراضه التبول بكثرة و"زغلله" العين والإرهاق المستمر، مشددا على ضرورة إجراء فحوصات طبية كل عام خصوصا إذا كان للعائلة تاريخ مرضى مع السكر.

وأشار إلى أن قياس السكر الصائم يقسم على 3 أقسام، أولهم من قياسه أعلى من 126 يشخص مريض سكر، ومن يسجل أقل من 100 ليس مريضا بالسكر، أما من يسجل قياسه ما بين 100 و125 فإن جسده مستعد للإصابة بالمرض.

وأوضح أن قياس السكر التراكمي ينقسم إلى 32 أقاسم أيضا، فمن يسجل 6.5 فيما فوق فإنه مصاب بالسكر، ومن يسجل 5.7 فيما تحت ليس مصابا، أما من يسجل ما بين 5.7 و6.4 فإن جسده يكون مستعدا للإصابة بالمرض.