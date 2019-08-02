متخصص بأمراض السمنة: انخفاض الوزن 7% يحسن فرص الشفاء من السكر

قال الدكتور أسامة حمدي مدير برنامج السكر بمركز جوزلين وأستاذ السمنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، إن انخفاض الوزن بنسبة 7% يحسن من فرص الشفاء من مرض السكر بنسبة 57%.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc": "نزول الوزن في حد ذاته ممكن يعمل معجزة للشخص، بالذات في السنوات الأولى وللمريض من المستوى الثاني من المرض".

وتابع أنه لابد أن يراعي المواطن المصري المريض بالسكر المتابعة الدائمة لنسبة السكر في دمه وضغط الدم، ونسبة الكوليسترول، والطعام، مشيرا إلى أن النشويات أكثر ما يسبب المشكلات لمرضى السكر.