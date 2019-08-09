قتل 8 مدنيين على الأقل باشتباكات في عدن جنوب اليمن- بحسب ما نقلت "العربية" عن رويترز.

وتجددت الاشتباكات بين قوات المجلس الانتقالي وألوية الحماية الرئاسية والقوات الموالية لها، في محيط قصر معاشيق ومديرية المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن، وقالت مصادر لقناة "العربية" الإخبارية، إن تجدد الاشتباكات جاء عقب انهيار اتفاق التهدئة بين ممثلي الشرعية والمجلس الانتقالي في عدن، فيما أشارت سكان محليون أصوات الاشتباكات هزت أحياء ومديريات المدينة.

وحمّلت الحكومة اليمنية، أمس الخميس، "المجلس الانتقالي" مسؤولية التصعيد المسلح في عدن، وأكدت الحكومة، في بيان صدر أمس، التزامها "بالحفاظ على مؤسسات الدولة وسلامة المواطنين" والعمل "على التصدي لكل محاولات المساس بالمؤسسات والأفراد".