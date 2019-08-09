"الغرفة التجارية" تحذر: عدم تحديد أعداد المعتمرين يرفع سعر "الريال"

قال حسام الحلو، رئيس لجنة السياحة والطيران بغرفة الإسكندرية التجارية، إن فتح أعداد المعتمرين المصريين هذا العام بدون سقف سيضر بالاقتصاد، ويرفع من سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه، كما سيعيد ظاهرة احتكار الشركات السياحية الكبيرة للتنظيم وينعش عمل السماسرة.

"الحلو": 90% من الشركات ترى ضرورة وضع كوتة عددية

وأصدرت وزارة السياحة، قبل أيام، الضوابط المنظمة لموسم العمرة دون أى إشارة لأعداد المعتمرين خلال الموسم، ما خلق حالة من البلبلة بين الشركات السياحية، خاصة أن هذا الإجراء يمس بأرزاق آلاف العاملين بقطاع السياحة الدينية.

وطالب «الحلو» بعقد اجتماع عاجل للجنة السياحة الدينية الموسعة بغرفة شركات السياحة عقب إجازات عيد الأضحى، وذلك للتعرف على آليات التشغيل لموسم العمرة الجديد، مشيراً إلى أن وضع كوتة محددة لأعداد المعتمرين خلال الـ3 سنوات الماضية جاء فى مصلحة الدولة والمواطن والشركات السياحية فى آن واحد، حيث صب تحديد الأعداد فى مصلحة الاقتصاد وحافظ على العملات الأجنبية، وجعل غالبية شركات السياحة تعمل طوال العام، وخلق منافسة سعرية، وقضى على ظاهرة التكدسات بالمطارات كما أنهى العشوائية فى التنظيم واحتكار التأشيرات.

وأوضح رئيس اللجنة أن أكثر من 90% من الشركات السياحية يرون أن تحديد 600 ألف معتمر كحد أقصى لأعداد المعتمرين المصريين هذا العام هو الأنسب لظروف مصر حالياً.