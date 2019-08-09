قالت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إنها ظلمت إعلاميا ولم تحظ أفلامها بالترحيب الذي كان يأخذه غيرها.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "CBC": "فيلم الدادة دودي كسر الدنيا ومحدش في الإعلام اهتم بيه، ومحدش اتكلم عن أفلامي، ومحدش اتكلم عن إيرادات الفيلم".

وتابعت أنها شخصية قوية للغاية ودائما ما تتحدى نفسها كلما ظهرت أمامها أي مصاعب، "كل مبتظلم كل مالموضوع ييجي بالعكس وأتحدى نفسي أكتر، ومبسوطة لأن الشباك كان مكسر الدنيا في فيلم الدادة دودي".

واستطردت: "مش سهل إني أنزل وسط الرجالة وأجيب إيرادات".