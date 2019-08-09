قال الدكتور أسامة حمدي، مدير برنامج السكر بمركز جوزلين وأستاذ السمنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، إن 10% من مرضى السكر يعانون من النحافة.

وأضاف حمدي، خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، أن الأجسام المضادة عند مرضى السكر النحاف تكون الأجسام المضادة بأجسادهم غير كافية لكنها تدمر البنكرياس على المدى البعيد.

وأوضح أن السمنة الموجودة بالأطراف لا تسبب أي مشكلات وتعتبر واقي للجسم، لكن خطورتها في منطقتي البطن والدهن داخل عضلات الجسم و"بتحصل بالذات مع كبر السن بعد دمور العضلات مع كبر السن".