أحيت النجمة العالمية جنيفر لوبيز، حفلًا غنائيًا كبيرًا في مدينة العلمين بالساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري كبير فيه عدد كبير من نجوم الفن أمثال أحمد حلمي ومنى زكي وحسين فهمي ومصطفى فهمي وبشرى.

وظهرت جنيفر على جمهورها بإطلالتين كل منهما عكس الأخرى، ورقصت بالعصا في أولى أغنيتها.

ومع نهاية الحفل، وعدت جمهورها المصري بالعودة له مرة أخرى، موجهة الشكر على مشاركتهم معها في الاحتفال بعيد ميلادها.

وتحتفل المغنية الأمريكية من أصول لاتينية جنيفر لوبيز، بعيد مولدها الـ50 بطريقة مختلفة، إذ تجري جولة غنائية حول العالم، تحمل عنوان It's My Party، وكانت المفاجأة الأبرز أنّ مصر ضمن رحلتها، إذ تزورها في 9 أغسطس المقبل لإحياء حفل في مدينة العلمين الجديدة، وتباع التذاكر في 3 فئات تبدأ بـ1350 جنيها، والفئة الثانية المسماة Golden Circle أو "الدائرة الذهبية" تبلغ ألفي جنيه، وتصل تذاكر الـVIP إلى 3500 جنيه.