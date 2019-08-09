تعود مجلة المسرح بعد توقف إصدارها لمدة 4 سنوات، بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي مع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال، ويرأس تحريرها الناقد المسرحي والصحفي الكبير الأستاذ عبد الرازق حسين، برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة.

يتضمن العدد الجديد متابعة لفعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، وقراءة نقدية لعروض مسارح الدولة المشاركة في المسابقة الأولى كتبتها الدكتورة وفاء كمال، وكتب الدكتور كمال عبدالرازق دراسة حول مشوار ومؤلفات لينين الرملي، وعن مهرجان التحرير أول مهرجان مسرحي بعد ثورة يوليو 1952 كتب الدكتور سيد علي إسماعيل دراسة وثائقية، وعن المسرح السياسي كتب الناقد جرجس شكري دراسة حول العروض المسرحية التي ناقشت السياسة خلال الفترة التالية لعام 2010، مع الإشارة للمضمون السياسي للعروض المسرحية في السنوات السابقة، وكتب الدكتور أبوالحسن سلام عن المسرح والإرهاب، وينشر الناقد أحمد عبدالرازق أبو العلا دراسة مطولة حول النصوص التي كتبها أبو العلا السلاموني وناقشت ظاهرة الإرهاب.

وعن مقتنيات الرائد زكي طليمات ينشر حسن مختار تحقيقا مصورا، ويكتب الدكتور محمد سمير الخطيب دراسة حول تحويل القوة الناعمة للمسرح المصري إلى قوة ذكية، ويتناول إبراهيم جاد الله ظاهرة الحكواتي الفلسطيني، كما تضم المجلة حلقة نقاشية حول ورش تدريب الممثل، ويكتب الدكتور عمرو دوارة دراسة مطولة حول خريطة النقد المسرحي في مصر، وعما بعد الحداثة في مؤلفات ألفريدة يلنيك الفائزة بجائزة نوبل يترجم لطفي السيد دراسة مهمة، ويقدم الدكتور محمد عبدالهادي قراءة جديدة لنظرية ستانسلافسكي في إعداد الممثل، ويكتب جمال المراغي عن أعمال الألماني كارل ماي، وينشر الدكتور محمود نسيم دراسة حول الظاهرة المسرحية عن سعد الله ونوس.