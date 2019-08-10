فصل عاملين بشاطئ المندرة المجاني لطلب "إكرامية" من المصطافين

قرر اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، الجمعة، فصل عامل شماسي بشاطئ المندرة المجاني لفرضه إكرامية على الرواد وفصل عاملة دورة المياه لتحصيلها رسوم مقابل استخدام دورة المياه المجانية.

وشن وكيل الوزارة حملة الإدارة برفقة المراقب العام مدير المتابعة وبعض مراقبي ومفتشي الشواطئ، حيث بدأت بشاطئ المندرة السياحي والمندرة المميز والمندرة المجاني وعصافرة مميز وشاطئ ميامي المجاني والسرايا وجليم.

وقال "رشاد"، إنه تأكد من نظافة دورات المياه وتوافر الغطاسين ووجود تذاكر على البوابة والالتزام ببيعها بالأسعار المحددة في كراسة الشروط، وبسؤال الرواد تأكد من انضباط الشواطئ السابق ذكرها فيما عدا شاطئ المندرة الذي شهد حالتي الفصل.

فيما أشاد بالخدمة المقدمة على شاطئ السرايا العام وانضباط الأسعار، ووجه الشكر للقائمين عليه، لافتاً إلى أنه وجه بسرعة رفع القش الموجود بشاطئ جليم وتواصل مع شركة نهضة مصر لإزالة القش وتنظيف الشاطئ.

وأمر بوضع رقم الشكاوى في مكان ظاهر على الشاطئ كما تم وضع تنويه علي الشواطئ المنوط بها استقبال ذوي الاحتياجات الخاصة مجانا وتوفير كرسي وشمسية مجانا لهم.

وبالتوازي، انطلق مدير عام المصايف يرافقه موظفي قسم المتابعة الميدانية حيث تم المرور علي شواطئ هانوفيل المجاني وهانوفيل المميز وهانوفيل الخدمة لمن يطلبها الذي سجل مخالفة دورة مياه بـ2 جنيه، بالإضافة لرفضه نزول ترابيزات للمصطافين بدون مشروب، وجاري توقيع الغرامة المناسبة عليه بعد العرض على وكيل الوزارة.

فيما انتهت الحملة بشاطئ أبوتلات المميز الذي تم توقيع مخالفة عليه لسوء معاملة الجمهور، وقام باقي قسم المتابعة بالمرور على شواطئ بيطاش مميز وشهر العسل المجاني وبيلس مميز (1و2) ولم يتم تسجيل مخالفات.