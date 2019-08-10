محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة على منافذ بيع السلع واللحوم بالمنصورة

تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية مساء اليوم، في جولة مفاجئة، منافذ بيع السلع الغذائية واللحوم والأسماك والخضروات بشوارع المنصورة، ومنها "قناة السويس والجيش والترعة"، للاطمئنان على جودة المعروضات وصلاحيتها للتداول وملائمة الأسعار استعدادا لعيد الأضحى.

وشدد على أصحاب المنافذ بالالتزام بالبيع بأسعار تقل عن أسعار السوق بنسبة لا تقل عن 20%.

وتوجه محافظ الدقهلية لمنافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة وجودة المعروضات وشدد على الالتزام بالتسعيرة للحوم الحمراء بدون نسبة دهون 75 جنيه واللحوم بنسبة دهون 70 جنيه، وشدد المحافظ على مسئولي الطب البيطري باستمرار حملات التفتيش على منافذ اللحوم والأسماك للتأكد من سلامة المعروض وصلاحيته للاستهلاك.

وتابع شاروبيم الحركة المرورية ومستوى النظافة بالشوارع وطلب من مسئولي إدارة المرور رفع السيارات القديمة الموجودة على جانبي شارع الترعة وغيره من الشوارع.

وطلب محافظ الدقهلية من مسئولي إدارة المرافق رفع كافة الإشغالات وإزالة التعديات على الشارع لتيسير حركة السير للمواطنين والسيارات في مختلف شوارع المدينة.

وكلف شاروبيم رئيسا حي شرق وغرب المنصورة بتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة اليومية ومتابعة الحدائق والمتنزهات العامة ونظافتها لاستقبال المواطنين خلال إجازة العيد.