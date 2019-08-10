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مصرع سيدتين في حادث سيارة أمام مارينا الساحل الشمالى

مصرع سيدتين في حادث سيارة أمام مارينا الساحل الشمالى

محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة على منافذ بيع السلع واللحوم بالمنصورة

محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة على منافذ بيع السلع واللحوم بالمنصورة

فصل عاملين بشاطئ المندرة المجاني لطلب "إكرامية" من المصطافين

فصل عاملين بشاطئ المندرة المجاني لطلب "إكرامية" من المصطافين

إصابة 7 ليبيين في حادث انقلاب سيارة بطريق الضبعة الإقليمي

إصابة 7 ليبيين في حادث انقلاب سيارة بطريق الضبعة الإقليمي

"المقالب والسقا".. تفاصيل آخر لقاء لـ ياسمين عبدالعزيز قبل "معكم"

"المقالب والسقا".. تفاصيل آخر لقاء لـ ياسمين عبدالعزيز قبل "معكم"

السيطرة على حريق داخل كافتيريا بالحديقة الدولية

السيطرة على حريق داخل كافتيريا بالحديقة الدولية

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صلاح "ملك الفانتازي".. يتصدر قائمة الأغلى للموسم الثاني على التوالي

حكايات المتطوعين في موسم الحج.. جنود مجهولون لخدمة ضيوف الرحمن

حكايات المتطوعين في موسم الحج.. جنود مجهولون لخدمة ضيوف الرحمن

"الخير مالوش دين".. كيرلس يذبح كل عيد أضحى لـ"عمال مصنعه" المسلمين

"الخير مالوش دين".. كيرلس يذبح كل عيد أضحى لـ"عمال مصنعه" المسلمين

"الحج عرفة".. 12 معلومة عن جبل عرفات في ليلة ركن الحج الأكبر

"الحج عرفة".. 12 معلومة عن جبل عرفات في ليلة ركن الحج الأكبر

المعهد القومى للأورام حصن الغلابة لمواجهة "وحش السرطان"

المعهد القومى للأورام حصن الغلابة لمواجهة "وحش السرطان"

الحكومة ترد على 11 شائعة.. أبرزها استخدام تبرعات الأورام بمشروعات أخرى

الحكومة ترد على 11 شائعة.. أبرزها استخدام تبرعات الأورام بمشروعات أخرى

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