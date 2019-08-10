إصابة 7 ليبيين في حادث انقلاب سيارة بطريق الضبعة الإقليمي

أصيب 7 مواطنين ليبيين إثر حادث انقلاب سيارة على طريق المحور الإقليمي الضبعة اتجاة مطروح.

وأخطر اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح بالحادث، اليوم، وانتقلت الشرطة للفحص والتعرف على ملابسات وقوعه.

ونقلت سيارات الإسعاف جميع المصابين لمستشفى الحمام المركزي، وهم فدوى محمد مصطفى 43 سنة ليبية ومقيمة مع أسرتها في 6 أكتوبر بالقاهرة، تعانى من سحجات وكدمات متفرقة بالجسم وعوض إبراهيم عوض الحداد 16 سنة، يعانى من سحجات بالوجة، وملك إبراهيم عوض الحداد، 13 سنة تعاني من كدمات متفرقة بالظهر، وشمس إبراهيم عوض الحداد، 7 سنوات تعاني من كدمات متفرقة بالجسم، وفرح إبراهيم عوض الحداد 5 سنوات، تعانى من جرح قطعي بالرقبة طوله حوالي 5 سم وسحجات بالوجة، وإبراهيم عوض الحداد 48 سنة، يعانى من سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وفهد إبراهيم عوض الحداد 14 سنة يعاني من سحجات متفرقة في الجسم، وجارِ تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.