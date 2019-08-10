فرق لتفتيش المساكن وساحات الحرم للتأكد من تصعيد الحجاج إلى عرفات

قال حاتم حسن قاضي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، إن حجاج بيت الله الحرام المقيمين في المدينة المنورة وصلوا لصعيد جبل عرفات الطاهر، لأداء ركن الحج الأعظم.

وأوضح قاضي، في تصريحات إلى القناة الأولى السعودية، اليوم، أن هناك فرق تجوب أكثر من 4000 مسكن بمكة وساحات المسجد الحرام، للتأكد من خلو هذه المساكن من الحجاج وتوجههم لصعيد عرفات لأداء نٌسك الحج الأعظم.

وأكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تبذل كل غالي ونفيس للارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 لتذليل الصعاب أمام الحجاج وزوار المسجد النبوي.

واستشهد بسرعة الحصول على تأشيرات الحج، التي أصبحت تستغرق ساعات فقط.

وأكد أن الوزارة تأكدت من جاهزية مخيمات جبل عرفات، التي سيمكث فيها الحجاج وبلغ عددها 350 ألف خيمة في المشاعر المقدسة بين منى وعرفات.

وأشار إلى أنه وصل إلى عرفات حتى الآن أكثر من 950 ألف حاج، وما زالت قوافل الحجاج تصل من منى، متوقعًا تصعيد جميع الحجاج الموجودين في منى على جبل عرفات وعددهم 1.4 مليون حاج.