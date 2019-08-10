توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، أن تكون السماء بين غائمة بشكل جزئي لغائمة، على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأفادت الهيئة حسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء السعودية، أنّ درجة الحرارة حاليا في مكة المكرمة 29 درجة، والرياح شمالية شرقية بسرعة 15 - 38 كيلو مترا في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 32 درجة، وحركة الرياح شمالية بسرعة 15- 35 كيلو مترا في الساعة.

وكشفت الأرصاد السعودية عن درجة الحرارة في مشعر عرفات، إذ بلغت 30 درجة، وحركة الرياح شمالية بسرعة 15 - 40 كيلو مترا في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 29 درجة، وحركة الرياح شمالية بسرعة 15 - 38 كيلو مترا في الساعة.