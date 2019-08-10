لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين، إثر مشاجرة بين عدد من الأشخاص تربطهم صلة الجيرة بشارع الراويدة في مدينة الواسطى شمال بني سويف بسبب خلافات بين الطرفين.

كان اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة الواسطى بوقوع مشاجرة ومتوف ومصابان في شارع الروايده بندر الواسطى، ووجّه بسرعة ضبط طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضحت التحريات الأولية وقوع مشاجرة بين طرف أول "أيمن ح. ع" متوف، إثر إصابته بطلق ناري، ونجله حمدي مصاب بطلق ناري، و"أحمد ح. ص" شقيق الأول، مصاب بطلق ناري، وطرف ثاني "عزالدين م. إ" تم ضبطه، وجميعهم مقيمين في بندر الواسطى.

وتبيّن أنّ سبب المشاجرة خلافات سابقة بين أبناء الأول من الطرف الأول والثاني، أطلق على أثرها الطرف الثاني أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته، تسبب في وفاة الأول وإصابة الثاني والثالث من الطرف الأول، وتحرر المحضر رقم 14605 جنح مركز الواسطى.

وضبطت وحدة مباحث مركز الواسطى المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم "مسدس ماركة حلوان عيار 9 ملي طويل مطموس الأرقام"، وطلقتين من ذات العيار، وتم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم.