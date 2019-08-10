سعر الدولار اليوم السبت 10-8-2019 في مصر

سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت في البنوك المختلفة، وبينها "مصر، إتش إس بي سي والبركة"، وترصد "الوطن" سعر بيع وشراء الدولار على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي

بلغ سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.51 جنيه للشراء، 16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار في بنك مصر اليوم 16.51 جنيه للشراء، 16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.