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التعليم العالي: 65 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

التعليم العالي: 65 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

"حج الحضانة" من المحاكاة للأشغال اليدوية: تعليم وترفيه

"حج الحضانة" من المحاكاة للأشغال اليدوية: تعليم وترفيه

الرقابة على الصادرات تستقبل 95575 طن لحوم مجمدة و28554 رؤوس ماشية حية

الرقابة على الصادرات تستقبل 95575 طن لحوم مجمدة و28554 رؤوس ماشية حية

"المالية": نسير نحو التحول الرقمي.. و4 آلاف مكتب بريد لسداد المستحقات

"المالية": نسير نحو التحول الرقمي.. و4 آلاف مكتب بريد لسداد المستحقات

بالصور.. استبدال كسوة الكعبة الشريفة

بالصور.. استبدال كسوة الكعبة الشريفة

عاجل.. مقتل 50 شخصا في انفجار خزان وقود غرب تنزانيا

عاجل.. مقتل 50 شخصا في انفجار خزان وقود غرب تنزانيا

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بالصور.. "الوطن" في قرية منفذ "حادث الأورام": العائلة ترحل والصمت يسود

بالصور.. "الوطن" في قرية منفذ "حادث الأورام": العائلة ترحل والصمت يسود

"المنتسوري" يغير حياة "آية": فنون التدريس أمتع من "فنون جميلة"

"المنتسوري" يغير حياة "آية": فنون التدريس أمتع من "فنون جميلة"

9 نصائح يجب اتباعها عند شراء لحمة عيد الأضحى

9 نصائح يجب اتباعها عند شراء لحمة عيد الأضحى

فيديو.. تكبيرات العيد بأصوات نجوم الغناء

فيديو.. تكبيرات العيد بأصوات نجوم الغناء

بمتابعين وهميين.. مشاهير يجنون ثروات طائلة بينهم "كيم كاردشيان"

بمتابعين وهميين.. مشاهير يجنون ثروات طائلة بينهم "كيم كاردشيان"

حكايات المتطوعين في موسم الحج.. جنود مجهولون لخدمة ضيوف الرحمن

حكايات المتطوعين في موسم الحج.. جنود مجهولون لخدمة ضيوف الرحمن

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